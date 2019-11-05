تعليم الطائف يعقد لقاء التحول الرقمي في التعليم مهارات القرن ٢١ضمن برامج بوابة المستقبل

الطائف - عادل الزهراني

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تقنية المعلومات ، لقاء التحول الرقمي في التعليم مهارات القرن ٢١ضمن برامج بوابة المستقبل نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، فيما دشنه المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعدد من مديري ومديرات الإدارات المكاتب والمشرفون التربويون وقادة وقائدات المدارس .

وأكد المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي أنَّ التحول الرقمي في المدارس تحول إلى ممارسات جميلة لدى الطالب وأولياء الأمور ، وتعي وزارة التعليم الدور المنوط بها كونها الركيزة الأهم في صناعة المستقبل من خلال تحملها مسؤولية بناء الجيل وتأهيله بما يتواكب مع متطلبات العصر ، لإدراكها بأن التعليم هو حجر الزاوية الذي تقوم عليه نهضة المجتمع ويبني تطور الأمة ورسوخ قدمها في شتى مجالات الحياة .

واستعرض اللقاء جلستين عن التحول الرقمي وتجربة مميزة لمعلم في بوابة المستقبل ، الأولى قدّم ورقتها د عبدالله الموسى مدير الجامعة الإلكترونية السعودية سابقا ، حملت عنوان ( قيادة التغيير الرقمي : التعليم في القرن ٢١ ) ، حيث استعرض فيها جوانب عديدة في التحول الرقمي ، منها التحول الرقمي ودوره في عصر اقتصاد المعرفة ، ومحفزات التحول الرقمي في التعليم ، التحول الرقمي والسياسات التعليمية وغيرها.

وأكد الدكتور الموسى ، أن التحوّل الرقمي يكون من أجل تعزيز فرص التعلم وتوسيعها ، وتحسين المناهج التعليمية ، وتحسين نتائج الأنظمة التعليمية ، وتحقيق المساواة وشمولية التعليم ، وتوظيف الطلبة وتنوّع مهارات الحياة ، كما أن التحول الرقمي يكون من أجل إدارة العملية التعليمية .

وبين الدكتور الموسى ، أن التحوّل في النموذج التربوي يعتمد على المشاركة واختيار المتعلم ودوره والتخصيص ، كما يعتمد على المحتوى المنتج من قبل المتعلم والمساهمة في المعرفة.

واستعرض ورقة العمل في الجلسة الثانية ، التجربة المميزة للمعلم أحمد الطريرقي بمتوسطة بندر بن عبدالعزيز في البوابة الرقمية، تحدث فيها عن أهمية التكنولوجيا في إختصار الوقت والجهد للمعلم وعدم إنشغاله عن عمله الأساسي، وارتفاع التحصيل الدراسي للطلاب ، وزيادة الدافعية لدى الطلاب ، الاستفادة من جميع المعلمين المتميزين حول المملكة ، وأيضاً اطلاع ولي الأمر بشكل مباشر على أعمال الطلاب ، وتمكين الطلاب من التواصل مع المعلمين ، وتبادل الخبرات بين جميع المعلمين بالوزارة للمدارس المطبقة ، وحفظ جميع الأعمال ، في حين اختتم اللقاء بالإجابة على إستفسارات الحضور .