الهلال الأحمر بالجوف ينفذ ورشة عمل حول التعاملات الإلكترونية

الجوف - محمد الحسن

اقيم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول التعاملات الالكترونية الحديثة والتي إستحدثت صمن الأنظمة الجديدة بالهيئة .

ويأتي هذا الاستحداث ضمن حرص الهيئة على مواكبة التحولات السريعة في التعامل الإلكتروني ضمن عمل الأجهزة الحكومية بما يسهل الوصول لكل المعاملات الرقمية التي تنفذ ضمن نطاق الشبكات الداخلية .

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد من الخطوات التي تحرص عليها الهيئة بوجود الحكومة الإلكترونية والتي من ضمن أولوياتها سرعة تنفيذ التعاملات بما يضمن سلاسة العمل ورصد كل تفاصيلة بكل يسر وسهولة .

قدم الورشة الاستاذ مسفر القحطاني من الادارة العامة للمتابعة بالمركز الرئيسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي .