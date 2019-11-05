خمس دقائق لكل قارئ في ” ناقش كتابك ” برواق حكايا بأدبي الشرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

أقام نادي المنطقة الشرقية الأدبي ثالث لقاءات رواق ” حكايا ” أحد برامج النادي الجديدة في إطار الموسم الثقافي للنادي الذي انطلق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والذي تمثل في نقاش مفتوح بعنوان “ناقش كتابك” والذي يهدف لتعزيز ثقافة النقاش وطرح الأفكار وتبادل الآراء حول الكتب المفضلة لدى القراء.

وبدأ اللقاء الذي احتضنته مكتبة النادي

باستعراض كل قارئ مشارك كتابه المفضل في خمس دقائق ثم يستقبل تعليقات القراء عن الكتاب وآرائه ومن أبرز الكتب التي تم استعراضها ومناقشة قارئها كتاب “سيكولوجية الجماهير” و ” حب في الفلوجة ” و ” بين الحب والحقيقة ” .

وعقب استعراض الكتب، ناقش الحضور آلية نشر الكتب وجودة الكتب الأدبية المترجمة عن لغات أخرى، كما أشادوا بالتجارب الناجحة في ترجمة الكتب العربية إلى لغات أخرى وآخرها كتاب “سيدات القمر ” الذي فازت ترجمته للغة الانجليزية بجائزة البوكر الدولية.

يُذكر أن لقاءات “رواق حكايا ” هي لقاءات نصف شهرية تهتم بفنون الكتابة السردية ومناقشة الروايات واستضافة الكتّاب .