بلدية الخفجي تنفذ مشروع تطوير الواجهة البحرية وصيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية تجري العمل حاليا على توريد وتركيب مسميات الشوارع بالجزيرة الوسطية لطريق الملك فيصل بعدد 6 لوحات حدود الأحياء السكنية، بالإضافة إلى شارع الملك سعود، حيث تم تركيب عيون القطط وصيانة الأسوار الحديدية بالجزيرة، وتركيب لوحات للأحياء لحي الشاطئ وحي الفيحاء وحي الخليج العربي وتوريد كانترى بطريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد .

وأضاف المهندس الحميداني أن البلدية قامت بالانتهاء من تطوير وتحسين الكورنيش بمسطحات خضراء بمساحة 56000م2 وعدد (982) من النخيل والأشجار والشجيرات ومغطيات تربة بمساحة 5000م2 كما يتم توريد تركيب بلاط متداخل وبردورات وحاويات للنفايات، بالإضافة إلى حواجز للسيارات وزراعة النخيل والأشجار ومسطحات خضراء وألعاب الأطفال ووضع بلاط أرضيات مطاطية، كما سيتم العمل على ترقيم المماشي الرياضية متعدد الأغراض وألعاب قوى الأجسام المخصصة للكبار وتوفير عمود (الواي فاي) وتخصيص مقاعد خرسانيه للزوار, لافتا الى أن هذه المشاريع تحت إجراءات الترسية، ويتضمن هذه المشروع ردم المستنقعات بالأحياء السكنية بالخفجي .