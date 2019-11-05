احدث الأخبار

أمير القصيم يتسلم تقرير الأمانة للأعمال المنفذة باليوم الوطني 89
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان
منطقة جازان
 أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد
منطقة القصيم
 وزير التعليم : قرار مجلس الوزراء بتنظيم معهد التطوير المهني التعليمي يُسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات في المملكة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء : طرح جزء من أسهم أرامكو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تنفذ مشروع تطوير الواجهة البحرية وصيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق
المنطقة الشرقية
 خمس دقائق لكل قارئ في ” ناقش كتابك ” برواق حكايا بأدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 الكلية التقنية العالمية في القطيف تحتفي بتخريج 561 طالبة 30% منهن التحقن بسوق العمل
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر بالجوف ينفذ ورشة عمل حول التعاملات الإلكترونية
منطقة الجوف
 “الزكاة والدخل” تحدد الشهر المقبل موعدا لتطبيق ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة
أبرز المواد
 وزير العدل لقضاة الاستئناف: وضع معيار زمني للفصل في القضايا واجب وليس خيارًا
أبرز المواد
 تعليم الطائف يعقد لقاء التحول الرقمي في التعليم مهارات القرن ٢١ضمن برامج بوابة المستقبل
منطقة مكة المكرمة
أمير القصيم يتسلم تقرير الأمانة للأعمال المنفذة باليوم الوطني 89

أمير القصيم يتسلم تقرير الأمانة للأعمال المنفذة باليوم الوطني 89

منطقة القصيم
أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان

أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان

منطقة جازان
أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد

منطقة القصيم
وزير التعليم : قرار مجلس الوزراء بتنظيم معهد التطوير المهني التعليمي يُسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات في المملكة

وزير التعليم : قرار مجلس الوزراء بتنظيم معهد التطوير المهني التعليمي يُسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات في المملكة

أبرز المواد

بلدية الخفجي تنفذ مشروع تطوير الواجهة البحرية وصيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق

بلدية الخفجي تنفذ مشروع تطوير الواجهة البحرية وصيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق
http://almnatiq.net/?p=794707
المناطق - الخفجي
تنفذ بلدية محافظة الخفجي حاليا مشروع تطوير الواجهة البحرية ومبادرة الأنسنة، بكلفة تبلغ بأكثر من 73 مليون، والذي يأتي ضمن مشاريع صيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق ووضع اللوحات الإرشادية والتسمية والترقيم بالخفجي والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية تجري العمل حاليا على توريد وتركيب مسميات الشوارع بالجزيرة الوسطية لطريق الملك فيصل بعدد 6 لوحات حدود الأحياء السكنية، بالإضافة إلى شارع الملك سعود، حيث تم تركيب عيون القطط وصيانة الأسوار الحديدية بالجزيرة، وتركيب لوحات للأحياء لحي الشاطئ وحي الفيحاء وحي الخليج العربي وتوريد كانترى بطريق الملك عبدالله وطريق الملك فهد .

وأضاف المهندس الحميداني أن البلدية قامت بالانتهاء من تطوير وتحسين الكورنيش بمسطحات خضراء بمساحة 56000م2 وعدد (982) من النخيل والأشجار والشجيرات ومغطيات تربة بمساحة 5000م2 كما يتم توريد تركيب بلاط متداخل وبردورات وحاويات للنفايات، بالإضافة إلى حواجز للسيارات وزراعة النخيل والأشجار ومسطحات خضراء وألعاب الأطفال ووضع بلاط أرضيات مطاطية، كما سيتم العمل على ترقيم المماشي الرياضية متعدد الأغراض وألعاب قوى الأجسام المخصصة للكبار وتوفير عمود (الواي فاي) وتخصيص مقاعد خرسانيه للزوار, لافتا الى أن هذه المشاريع تحت إجراءات الترسية، ويتضمن هذه المشروع ردم المستنقعات بالأحياء السكنية بالخفجي .

روابط ذات صلة

خمس دقائق لكل قارئ في ” ناقش كتابك ” برواق حكايا بأدبي الشرقية

خمس دقائق لكل قارئ في ” ناقش كتابك ” برواق حكايا بأدبي الشرقية
الكلية التقنية العالمية في القطيف تحتفي بتخريج 561 طالبة 30% منهن التحقن بسوق العمل

الكلية التقنية العالمية في القطيف تحتفي بتخريج 561 طالبة 30% منهن التحقن بسوق العمل
“الزكاة والدخل” تحدد الشهر المقبل موعدا لتطبيق ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة

“الزكاة والدخل” تحدد الشهر المقبل موعدا لتطبيق ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*