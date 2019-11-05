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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد

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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد
http://almnatiq.net/?p=794725
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة فضيلة الشيخ عمر بن عبدالله الحسن، يرافقه مساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن التويجري وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة التشكيل الجديد للمحكمة الجزائية بالمنطقة.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاة , في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، سائلاً الله أن يعينهم ويوفقهم لأداء الأمانة العظيمة في ضل إحقاق الحق وإبراء الذمة  أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع ، متمنياً سموه لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في مهام عملهم.

من جهته ، عبرّ فضيلة رئيس المحكمة الجزائية عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله لهم ، ودعمه الدائم لكل مايخدم ويطور المرافق القضائية.

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