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أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان

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أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان

أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان
http://almnatiq.net/?p=794728
جازان - فضة عطيف
يطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساء اليوم الثلاثاء ، على خدمات ومبادرات وزارة الإسكان بمنطقة جازان والتي يقدمها فرع وزارة الاسكان بالمنطقة من مشاريع مختلفة ، وذلك خلال الجلسة الاسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس . حسن بن سالم السهيمي بأن الوزارة طرحت عدة مشاريع ومبادرات شملت كافة المحافظات وتستهدف تأمين السكن والدعم المناسب بالمنطقة.
وبين السهيمي بأنه سيتم خلال الجلسة ابراز آلية عمل التطوير العقاري للأراضي السكنية والمنتجات العقارية بالمنطقة ، عقب ذلك يطلع الحضور على عرضا مرئيا عن مبادرات الإسكان التنموي بمنطقة جازان الذي يعد من برامج رؤية 2030 ويستهدف الاسر الأشد احتياجا بالمجتمع ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين في بوابة الدعم السكني .
وفي ختام الجلسة الاسبوعية يسلم سمو أمير منطقة جازان عددا من الوحدات السكنية للمستفيدين بمختلف المحافظات بالمنطقة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية.
مثمنا دعم وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله – لمشاريع الاسكان عامة والإسكان التنموي خاصة وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكافة مبادرات ومشاريع الاسكان المنفذة بالمنطقة.

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