أمير القصيم يتسلم تقرير الأمانة للأعمال المنفذة باليوم الوطني 89

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي يرافقه فريق احتفالات اليوم الوطني بالأمانة الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير الختامي للأعمال والجهود المنفذة باليوم الوطني الـ89، كما تضمن التقرير الخدمات البلدية المبذولة في تحسين وتجميل الطرق والمرافق العامة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم جهود أمانة المنطقة وأمين المهندس المهندس محمد المجلي وكافة زملائه لما حققوه من تميز في اليوم الوطني, مشيراً أن الجميع يلمس تلك الجهود والإنجازات المتوالية في جميع المجالات، مؤكداً على عظم وأهمية هذه المناسبة التاريخية في نفوس كافة أفراد الشعب السعودي، ولما يحمله اليوم الوطني للمملكة الكثير من المعاني السامية والنبيلة لجميع أبناء الوطن الغالي، يستشعرون معه الارث العظيم لوطنهم وما حققه من إنجازات في شتى المجالات منذ التأسيس على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ.

وأعرب المهندس المجلي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال والذي حمل في طياته مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.