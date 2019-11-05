الأمير محمد بن ناصر يقلد قائد قوة أمن المنشآت بجازان رتبته الجديدة “عميد “

جازان - فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ،قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العقيد مهندس عادل بن ابراهيم الشهراني رتبته الجديدة “عميد ” عقب صدور الأمر السامي الكريم بذلك .وتمنى سموه ، للعميد مهندس الشهراني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل المخلص والجاد في المواقع والمنشآت الحيوية بالمنطقة .

من جهته عبر قائد قوة أمن المنشآت العميد المهندس عادل بن إبراهيم الشهراني ، عن خالص شكره للقيادة الرشيدة -حفظهم الله – ، ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على هذه الثقة ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه.