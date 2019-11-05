أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي تعليم جازان الفائزين على المستوى الخليجي

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير الادارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي , وعددا من منسوبي وطلاب الإدارة الفائزين على المستوى الخليجي.

وهنأ سموه في مستهل اللقاء مدير عام تعليم جازان ومنسوبي الإدارة بمناسبة تحقيق قائد مدرسة تحفيظ القران الكريم بديحمة المعلم حسين عبدة احمد قيسي المركز الأول في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز , متمنياً للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات.

كما هنأ سموه ‏‏الطالب زياد العطاس من ثانوية العطاس التابعة لمكتب تعليم أبوعريش بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للتاريخ .

كما هنأ سموه الطالبة المتميزة حنين بنت محمد صميلي من مجمع تحفيظ ديحمة للبنات التابع لمكتب تعليم صامطة بمناسبة تحقيقها منجزاً وطنياً وذلك بحصولها على جائزة مكتب التربية العربي للطالبات المتفوقات دراسياً في دورتها الـ12 خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً بدولة الكويت.

واستمع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مفصل من مدير عام تعليم جازان عن جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة والتي تمنح لأفضل مدرسة وإدارة مدرسية على مستوى الخليج وفق معايير عالمية حيث كان لمنطقة جازان السبق للفوز بهذه الجائزة بعد ترشح مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة وقائدها حسين عبده قيسي على مستوى المملكة ثم نافست على المستوى الخليجي وفازت بالمركز الأول بعد تجاوزها نسبة المعايير من بين جميع المدارس المشاركة مضيفا حصول الطالبة حنين بنت محمد صميلي على جائزة مكتب التربية العربي للطالبات المتفوقات دراسياً حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، لفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يسهم في تحقيق الأهداف ، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بإدارات التعليم والجامعات وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.

من جانبه عبر مدير عام تعليم جازان عن سعادته بلقاء سمو أمير جازان وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى له ولكافة زملائه منسوبي الإدارة والمكاتب والمدارس التابعة لها العون والسداد .