محافظ حفرالباطن يشهد توقيع اتفاقية بين صحة حفرالباطن والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود توقيع اتفاقية تعاون بين صحة حفرالباطن ويمثلها مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ ناصر بن راشد الصافي والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ويمثلها الدكتور أحمد بن سليمان العسكر . وتهدف الاتفاقية لإنشاء قاعدة بيانات للأفراد الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية من أجل المرضى الذين قد يحتاجون إليها.

وتفيد الخلايا الجذعية في علاج بعض أمراض الدم مثل سرطان الدم وفشل النخاع وأمراض الدم الوراثية .

ويستفيد من السجل بشكل رئيسي المرضى الذين لم يجدوا متبرعًا مطابقًا من بين أقاربهم ، إضافة إلى المحافظة على سرية معلومات المسجلين.والحرص على توفير بيئة صحية وآمنه للمسجلين. والتأكد من الحصول على استمارة الموافقة وصحتها.

والتأكد من دقة معلومات المسجل ووضع الرمز الرقمي على العينة وسلامتها، وتوافقها مع هوية المسجل .

من جانبه أشاد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على هذا التعاون النبيل الذي يسهم في إنقاذ حياة الآخرين مؤكدًا على فخره واعتزازه بمثل هذه الأعمال النبيلة التي تميز مجتمعنا على البذل والعطاء وهي من الأهداف السامية التي تحظى بدعم كبير من ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم كما يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.