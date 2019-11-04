تسعة لقاءات دورية للنحالين والمهتمين بتربية النحل وصناعة العسل بمنطقة الباحة

المناطق - الباحة

في إطار الجهود التي تبذلها جمعية النحالين التعاونية بالباحة وإيمانا بأهمية العناية بتربية النحل وصناعة العسل في المنطقة ومحافظاتها ، تنفذ جمعية النحالين التعاونية بالباحة تسعة لقاءات دورية تستهدف النحالين المهتمين بتربية النحل وصناعة العسل من الشباب وغيرهم 0 الجدير بالذكر أن تلك اللقاءات تهدف إلى التعريف بالجمعية وأهدافها وأنشطتها ورسالتها المجتمعية إلى جانب مد جسور التعاون وتوطيد العلاقة مع النحالين بالمنطقة ومحافظاتها مع إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل النحالين وتبادل الخبرات والآراء و نشر ثقافة الممارسات السليمة والصحية لصناعة العسل 0 هذا وقد أشار الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرة ارامكو السعودية في عامها الرابع والتي سوف تنطلق بمشيئة الله تعالى خلال الفترة من 14/3 إلى 19/5/1441هـ عقب صلاة المغرب بمقر المحافظات ووفق خطة زمنية لذلك وبشراكة مجتمعية مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والمكاتب التابعة لها في المحافظات وكذلك صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة 0 كما أشار الدكتور الخازم بأن تلك اللقاءات سوف يناقش فيها العديد من الموضوعات التي من شأنها خدمة النحالين بالمنطقة كفتح أفرع للجمعية ومعارض للمبيعات متى ما توفرت الإمكانات والشروط اللازمة والمنظمة لذلك ، إلى جانب وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه النحالين … مقدما شكره وتقديره لمحافظي المحافظات لما قدموه من تعاون بناء مع الجمعية لإقامة تلك اللقاءات بمقر المحافظات والشكر موصول لسعادة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ولسعادة مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة ومديري أفرع مكاتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظات وللزملاء أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية لما بذلوه جميعا من تعاون واستعدادات لتلك اللقاءات متمنيا أن تخرج تلك اللقاءات بتوصيات وجهود تسهم في نشر ثقافة العمل اليدوي في مجال مهنة تربية النحل وصناعة العسل وفق رؤية وطننا الغالي ( 2030 )