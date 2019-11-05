وزير النقل يستقبل وزير التجارة السنغافوري

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استقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الثلاثاء 8/3/1441هـ الموافق 5/11/2019م بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير التجارة والصناعة السنغافورية السيد كوه بوه كون، للتشاور حول أوجه التعاون المتاحة في قطاع النقل واللوجستيات المشتركة بين البلدين.

رافقه فيها كل من معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ومستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومدير عام مكتب تنسيق عمليات التخصيص المهندس سعود الصالح.

وتواجد من الجانب السنغافوري كل من مدير الأسواق العالمية في شركة ESG السنغافورية السيد جاياكريشنان، وسعادة السفير السنغافوري لدى المملكة ونغ تشو مينغ، والسكرتير الأول للتجارة في السفارة السنغافورية المدير الإقليمي لفرع شركة ESG بالرياض المهندس محمد عمران، والسكرتير السياسي السيد موريس.

جاء ذلك في زيارة رسمية شهدت مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة، التي تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية في قطاعات النقل واللوجستيات بين البلدين، تعزيزًا للتعاون المشترك بينهما.