8 فرق سعودية تتهيأ للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت في المجر

المناطق - واس

تستعد 8 فرق سعودية للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر خلال الفترة 7 – 10 نوفمبر المقبل، بعد تصفيات وطنية شارك فيها ما يقارب «400» فريق من مختلف مناطق المملكة، والتي ترعاها وتنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة التعليم و وزارة الطاقة و وزارة الصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

وانطلق أمس الأول الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م المعسكر التأهيلي للأولمبياد العالمي للروبوت في مدينة الرياض، والذي استمر حتى اليوم الثلاثاء ، ويهدف إلى رفع كفاءة جميع الفرق من الناحية البرمجية، وتدريب الطلاب على اجتياز معايير التحكيم الدولي، وتأهيل الفرق لتكون قادرة للحصول على النقاط الكاملة في المسابقة، وتحسين مهارات العرض للفريق.

ومن المنتظر أن تتنافس الفرق السعودية ضمن أكثر من 423 فريقاً، بمشاركة ما يقارب 73 دولة حول العالم، في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة «المفتوحة» تحدٍ مشترك في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي «Tetras tack» في مجال المدن الذكية.

