احدث الأخبار

8 فرق سعودية تتهيأ للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت في المجر
أبرز المواد
 محافظ مؤسسة النقد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تأسيس شركة المدفوعات السعودية
أبرز المواد
 ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض
أبرز المواد
 وزير النقل يستقبل وزير التجارة السنغافوري
محليات
 تسعة لقاءات دورية للنحالين والمهتمين بتربية النحل وصناعة العسل بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 محافظ حفرالباطن يشهد توقيع اتفاقية بين صحة حفرالباطن والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يهنئ منسوبي تعليم جازان الفائزين على المستوى الخليجي
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يقلد قائد قوة أمن المنشآت بجازان رتبته الجديدة “عميد “
منطقة جازان
 أمير القصيم يتسلم تقرير الأمانة للأعمال المنفذة باليوم الوطني 89
منطقة القصيم
 أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الاسبوعية الليلة لمبادرات الإسكان
منطقة جازان
 أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة التشكيل الجديد
منطقة القصيم
 وزير التعليم : قرار مجلس الوزراء بتنظيم معهد التطوير المهني التعليمي يُسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات في المملكة
أبرز المواد
8 فرق سعودية تتهيأ للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت في المجر

8 فرق سعودية تتهيأ للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت في المجر

أبرز المواد
محافظ مؤسسة النقد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تأسيس شركة المدفوعات السعودية

محافظ مؤسسة النقد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تأسيس شركة المدفوعات السعودية

أبرز المواد
ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض

ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض

أبرز المواد
وزير النقل يستقبل وزير التجارة السنغافوري

وزير النقل يستقبل وزير التجارة السنغافوري

محليات

8 فرق سعودية تتهيأ للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت في المجر

8 فرق سعودية تتهيأ للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت في المجر
http://almnatiq.net/?p=794770
المناطق - واس

تستعد 8 فرق سعودية للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر خلال الفترة 7 – 10 نوفمبر المقبل، بعد تصفيات وطنية شارك فيها ما يقارب «400» فريق من مختلف مناطق المملكة، والتي ترعاها وتنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة التعليم و وزارة الطاقة و وزارة الصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.
وانطلق أمس الأول الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م المعسكر التأهيلي للأولمبياد العالمي للروبوت في مدينة الرياض، والذي استمر حتى اليوم الثلاثاء ، ويهدف إلى رفع كفاءة جميع الفرق من الناحية البرمجية، وتدريب الطلاب على اجتياز معايير التحكيم الدولي، وتأهيل الفرق لتكون قادرة للحصول على النقاط الكاملة في المسابقة، وتحسين مهارات العرض للفريق.
ومن المنتظر أن تتنافس الفرق السعودية ضمن أكثر من 423 فريقاً، بمشاركة ما يقارب 73 دولة حول العالم، في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة «المفتوحة» تحدٍ مشترك في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي «Tetras tack» في مجال المدن الذكية.

روابط ذات صلة

محافظ مؤسسة النقد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تأسيس شركة المدفوعات السعودية

محافظ مؤسسة النقد يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تأسيس شركة المدفوعات السعودية
ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض

ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض
وزير التعليم : قرار مجلس الوزراء بتنظيم معهد التطوير المهني التعليمي يُسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات في المملكة

وزير التعليم : قرار مجلس الوزراء بتنظيم معهد التطوير المهني التعليمي يُسهم في تنمية قدرات المعلمين والمعلمات في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*