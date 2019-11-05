برئاسة المحافظ: محلي أملج يناقش استحداث مركز للهلال الاحمر بالسهلة

المناطق- أملج - فايز السميري:

عقد المجلس المحلي اليوم جلسته الثالثة برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بمقر المحافظة وبحضور مدير الادارات الخدمية والأعضاء المعينين لمتابعة المواضيع السابقة ومناقشة طلب استحداث مركز للهلال الاحمر بقرية السهلة لكونها تقع على مفترق طرق رئيسية ويخدم كافة القرى الشرقية.

وناقش المجتمعون التعقيب على طلب رفع السعة السريرية لمستشفى املج العام وتوفير التخصصات الاستشارية إزالة اعمدة الكهرباء بالطريق الدولي وإشارة التحلية ومقترحات الاعضاء بالإضافة الى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال التي تصب في صالح تنمية المحافظة.