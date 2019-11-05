الإعلان عن قائمة الأخضر استعدادًا لمواجهتي منتخبي أوزبكستان والباراجواي

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http://almnatiq.net/?p=794785
المناطق - واس

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي منتخب “أوزبكستان” ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ومنتخب “باراجواي” الودية .
وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الأوزبكية “طشقند” يوم العاشر من نوفمبر الجاري، حيث يلتقي المنتخب الأوزبكي في الرابع عشر من نوفمبر الجاري على ملعب باختاكور المركزي، فيما يلتقي نظيره منتخب باراجواي في التاسع عشر من الشهر نفسه.
وضمت قائمة “الأخضر” 25 لاعبًا على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالآلة المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.

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