مدير جامعة تبوك يدشن وحدة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المناطق- تبوك:

دشن معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وبحضور وكيل الجامعة الدكتور عطية الضيوفي ومدير مركز التأهيل الشامل بتبوك أسعد أبو هاشم وعضو نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة سلطان العنزي وعدد من عمداء الكليات والعمادات وحدة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح مدير الجامعة بأن الوحدة أنشئت لخدمة طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة وسيكون افتتاح الوحدة لشطر الطالبات خلال الفترة القريبة القادمة كما يقدم من خلاها عدد من الخِدْمات يستفيد منها طلاب وطالبات جامعة تبوك والأشخاص من ذوي الإعاقة من المجتمع المحلي.

بدوره بين المشرف العام على الوحدة الدكتور فهد المسعودي أن الوحدة تضم قاعات تدريبة وأخرى للأنشطة ومعمل خاصا، بالتقنية المساعدة ” ويضم أحدث التقنيات المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة كما يحتوي على أجهزة حاسب ناطقة مزودة ببرنامج ” سوبر نوفا” حيث يساعد هذا البرنامج الشخص الكفيف وضعيف البصر باستخدام الحاسب بكل سهولة

وقال إن المعمل يشتمل على أجهزة مثل المكبر المحمول والمكبر المكتبي وجهاز القارئ الناطق حيث يتميز هذا الجهاز بقراءة المستندات باللغة العربية وأيضاً لديه خاصية ترجمة النصوص من اللغة الإنجليزية إلى العربية بالإضافة إلى جهاز برايل سنس بولاريس ( المفكرة الإلكترونية ) الذي يساعد المكفوفين لتصفح شاشة الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي ومزودة بنظام الخرائط الإلكترونية ويمكن للمكفوف من خلالها أن يتواصل مع العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.