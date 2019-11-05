محافظ حقل يستقيل رئيس بلدية ضباء وأعضاء المجلس البلدي

محافظ حقل يستقيل رئيس بلدية ضباء وأعضاء المجلس البلدي

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محافظ حقل يستقيل رئيس بلدية ضباء وأعضاء المجلس البلدي

محافظ حقل يستقيل رئيس بلدية ضباء وأعضاء المجلس البلدي
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المناطق- تبوك - علي العميري

استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي صباح اليوم في مقر المحافظة وبحضور رئيس بلدية حقل المهندس عبدالله العمراني ، ورئيس المجلس البلدي لمحافظة حقل محمد بن زايد العمراني وأعضاء بلدي حقل ، رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان ورئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سالم البلوي وأعضاء المجلس.
حيث رحب الخريصي بالوفد الزائر للمحافظة ، واستمع الجميع في جولة ميدانية الى شرح من رئيس بلدية حقل عن المشاريع البلدية في المحافظة.

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