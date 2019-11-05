استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي صباح اليوم في مقر المحافظة وبحضور رئيس بلدية حقل المهندس عبدالله العمراني ، ورئيس المجلس البلدي لمحافظة حقل محمد بن زايد العمراني وأعضاء بلدي حقل ، رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان ورئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سالم البلوي وأعضاء المجلس.
حيث رحب الخريصي بالوفد الزائر للمحافظة ، واستمع الجميع في جولة ميدانية الى شرح من رئيس بلدية حقل عن المشاريع البلدية في المحافظة.
محافظ حقل يستقيل رئيس بلدية ضباء وأعضاء المجلس البلدي
استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي صباح اليوم في مقر المحافظة وبحضور رئيس بلدية حقل المهندس عبدالله العمراني ، ورئيس المجلس البلدي لمحافظة حقل محمد بن زايد العمراني وأعضاء بلدي حقل ، رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله الغبان ورئيس المجلس البلدي بمحافظة ضباء سالم البلوي وأعضاء المجلس.
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