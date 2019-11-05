احدث الأخبار

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تستهدف منسوبيها بلقاح الأنفلونزا الموسمية
منطقة الرياض
 رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعطي شارة الانطلاق لرالي العُلا نيوم
أبرز المواد
 شرطة الدمام تقبض على سوداني طعن مصري بثلاث طعنات
المنطقة الشرقية
 محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يصدر قراراً بترقية عدداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 رغم إعلان الانسحاب.. عدد جنود أمريكا في سوريا لم يتغير
أبرز المواد
 مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرحب باتفاق الرياض
أبرز المواد
 ولي العهد يرعى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للسيارات يعقد المؤتمر الصحفي الأول لرالي العُلا نيوم
الرياضة
 هيئة تطوير بوابة الدرعية تُطلق مبادرة “الدرعية – بيت العرضة”
ثقافة وفنون
 ولي العهد يجتمع مع رئيس المجلس الانتقالي
أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

أبرز المواد
“صحة الرياض” تستهدف منسوبيها بلقاح الأنفلونزا الموسمية

“صحة الرياض” تستهدف منسوبيها بلقاح الأنفلونزا الموسمية

منطقة الرياض
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعطي شارة الانطلاق لرالي العُلا نيوم

رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعطي شارة الانطلاق لرالي العُلا نيوم

أبرز المواد
شرطة الدمام تقبض على سوداني طعن مصري بثلاث طعنات

شرطة الدمام تقبض على سوداني طعن مصري بثلاث طعنات

المنطقة الشرقية

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرحب باتفاق الرياض

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرحب باتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=794823
المناطق - وكالات

أبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، ترحيبه بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال غريفيث، إن الاتفاق الموقع في المملكة العربية السعودية يشكل خطوة نحو الحل السلمي للأزمة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وخلال كلمته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وأضاف ولي العهد السعودي: “سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي”.

وتابع: “عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية”.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعطي شارة الانطلاق لرالي العُلا نيوم

رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعطي شارة الانطلاق لرالي العُلا نيوم
مجلس الوزراء يصدر قراراً بترقية عدداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

مجلس الوزراء يصدر قراراً بترقية عدداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*