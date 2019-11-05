شرطة الدمام تقبض على سوداني طعن مصري بثلاث طعنات

الدمام - عبدالله السعيدي

تمكنت الجهات الامنية بالدمام من القبض على عامل سوداني الجنسية بعد طعن زميل له داخلسوبرماركت بسبب خلاف بينهم

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت أمسالخميس بلاغاً عن تعرض مقيم مصري الجنسية (27 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز التجاريةبحي أحد غرب مدينة الدمام، وذلك من قبل مقيم يزامله بنفس العمل، نتج عنه اصابته بثلاث طعناتمتفرقة بالجسم من سلاح أبيض (سكين).

وأكد أن شرطة المنطقة تمكنت بفضلٍ من الله تعالى من القبض على الجاني، وهو مقيم سودانيالجنسية (في العقد الثالث من العمر)، وبحوزته أداة الجريمة، مبيناً أنه جرى إيقاف المعتدي السودانيواتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

ونوه بإعلان شرطة المنطقة الشرقية دائماً، بالتأكيد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطنوالمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنالمجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.