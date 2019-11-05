محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

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محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
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المناطق- تبوك :

رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمقر المحافظة اليوم اجتماع الجلسة العادية الثانية من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1441هـ بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تخدم محافظة تيماء والمراكز الإدارية التابعة لها المدرجة في جدول الأعمال منها استعراض ما لدى الإدارات الحكومية من خطط مستقبلية واستعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمشروعات المعتمدة بالمحافظة.
ونوه محافظ تيماء بالجهود التي تبذل لخدمة المواطنين من قبل القطاعات في المجالات كافة مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من قبل اللجان المشكلة في المجلس ومن قبل مديري الجهات ذات العلاقة للوصول إلى التطلعات المنشودة لخدمة الوطن والمواطن.

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