رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعطي شارة الانطلاق لرالي العُلا نيوم

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أعطى صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، بحضور محافظ العلا راشد بن عبدالله القحطاني شارة الانطلاق لرالي العلا نيوم ، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وشهد حفل إطلاق الرالي في متنزه الدوارات في محافظة العلا بمشاركة 60 سيارة و16 دراجة نارية حضوراً جماهيرياً غفيراً من أهالي محافظة العلا التاريخية الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء اللطيفة المُحيطة بالحدث.

ويتألف الرالي من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، تبدأ المرحلة الأولى يوم غد الأربعاء 6 “نوفمبر” بطول 212 كيلومترا في العلا تبدأ في “الرفيعة” وتنتهي في “قرية عين” ، يليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية يوم الخميس 7 “نوفمبر” طولها 212 كيلومترا تبدأ في “الرفيعة” وتنهي في “قرية عين”، ومرحلة ثالثة يوم الجمعة 8 “نوفمبر” وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا وتبدأ من “أبو القزاز” وتنتهي في “العمود”، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 “نوفمبر” تبدأ في “المويلح” وتنتهي في “تريم” .

إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن أهمية الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية تكمن في نقاط عديدة أهمها أن محافظة العلا أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من مقومات تاريخية وأثرية وسياحية تحدث عنها العالم كثيراً، ومراحل هذه الجولة واحدة من أهم مراحل رالي دكار الذي تستضيفه المملكة بداية العام المقبل بإذن الله وستكون فرصة للسائقين والمنظمين للتعرف على ملامح هذه المراحل والتعرف على مسارها”،

كما أكد سموه على أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطور كبير بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضىة برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وقدم سموه في الختام شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على رعايتة رالي العلا نيوم.