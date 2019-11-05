“صحة الرياض” تستهدف منسوبيها بلقاح الأنفلونزا الموسمية

المناطق-فلاج الشعيفاني

برعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، واصلت “صحة الرياض” جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية ، وذلك عبر تقديم التطعيم لمنسوبي المديرية ، اليوم الثلاثاء .

و أوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن فرق التطعيم تواجدت خلال اليومي الثلاثاء لتقديم خدماتها لمنسوبي المديرية ومراجعيها ، وأضافت أن فرق التطعيم لمست تجاوبا كبيرا وإقبالا من منسوبي المديرية

وشددت د. الرصيص على ضرورة أخذ اللقاح لكل من : الممارسين الصحيين كافة من كوادر فنية وإدارية، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل ، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض .