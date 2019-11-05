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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=794851
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة ، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وثمن سمو أمير دولة الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء الذي سيسهم – بإذن الله تعالى – بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأعرب سموه عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت ، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت .

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