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الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم

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الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم

الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=794868
المناطق - واس

تأهلت فرق الوحدة والمجزل وأبها إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 64 من المسابقة .
وجاء تأهل الوحدة بفوزه على الشرق بهدفين مقابل هدف ، في حين جاء تأهل المجزل بتغلبه على طويق بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفوز فريق أبها على القيصومة بهدفين مقابل هدف .

كما تأهل فريق الروضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف ، ضمن دور الـ64 من المسابقة .
وفي الدور ذاته تأهل فريق الجيل على حساب الأنوار بهدفين مقابل هدف ، ويلعب لاحقا الأهلي والجندل في ختام منافسات اليوم .

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