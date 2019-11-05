الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم

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تأهلت فرق الوحدة والمجزل وأبها إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 64 من المسابقة .

وجاء تأهل الوحدة بفوزه على الشرق بهدفين مقابل هدف ، في حين جاء تأهل المجزل بتغلبه على طويق بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفوز فريق أبها على القيصومة بهدفين مقابل هدف .

كما تأهل فريق الروضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف ، ضمن دور الـ64 من المسابقة .

وفي الدور ذاته تأهل فريق الجيل على حساب الأنوار بهدفين مقابل هدف ، ويلعب لاحقا الأهلي والجندل في ختام منافسات اليوم .