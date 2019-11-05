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تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه

تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه

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تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه

تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه
http://almnatiq.net/?p=794871
المناطق - الرياض

عقدت الشؤون الصحية في ” تعليم الرياض” بالتنسيق مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه( اشراق) برنامج تدريبي بعنوان” التدخل المبكر لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه التي تستهدف فئة معلمي ومعلمات طلاب وطالبات الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية وكذلك معلمات الصفوف الأولية ورياض الاطفال التي استمرت على مدارس خمسة ايام متواصلة وذلك في جامعة الملك سعود بالرياض، واوضح مشرف الصحة المدرسية بتعليم الرياض عادل باسودان ان الهدف في اقامة مثل هذه البرامج التدريبية هو رفع الوعي بطرق التعامل مع ذوي اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، حيث يشارك في البرنامج يوميا مائتان متدرب ، ونوه باسودان الى الجهود التي تبذلها ادارة تعليم الرياض والجهود من قبل مدير التعليم حمد الوهيبي في تطوير مهارات معلمي ومعلمات الرياض في شتى المجالات التربوية والمهنية والصحية، يذكر ان ادارة تعليم الرياض عقدت شركات مجتمعيه مع عدة قطاعات صحيه واجتماعيه بهدف تطوير العمل لدى الكادر التعليمي لنقل خبراتهم الى مجالاتهم في تعليم طلاب التربية الخاصة في مجالات عدة.

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