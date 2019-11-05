تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الجندل بنتيجة 1 – 4 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ64 من المسابقة .
وسجل رباعية الأهلي يوسف البلايلي عند الدقيقة 48 وسلمان المؤشر بالدقيقة 54 وحسين المقهوي في الدقيقة 60 ، ليختتم اللاعب لوكاس ليما أهداف الأهلي عند الدقيقة 77 ، فيما سجل هدف الجندل الوحيد فهد فالح بالدقيقة 22 .
الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الجندل بنتيجة 1 – 4 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ64 من المسابقة .
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