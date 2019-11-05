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الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=794879
المناطق _ الرياض

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الجندل بنتيجة 1 – 4 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ64 من المسابقة .
وسجل رباعية الأهلي يوسف البلايلي عند الدقيقة 48 وسلمان المؤشر بالدقيقة 54 وحسين المقهوي في الدقيقة 60 ، ليختتم اللاعب لوكاس ليما أهداف الأهلي عند الدقيقة 77 ، فيما سجل هدف الجندل الوحيد فهد فالح بالدقيقة 22 .

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