سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا

فيفا _ فضه عطيف

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم على صحة شيخ شمل قبائل فيفا الشيخ علي بن حسن الفيفي .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لشيخ شمل فيفا بمستشفى محافظة فيفا العام ، سائلًا الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والعافية .

وعبّر الشيخ الفيفي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن زيارة سموه تعد تجسيدًا لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين ، داعيًا الله أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه .

حضر الزيارة محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني ومدير مستشفى فيفا العام أحمد بن مسعود الفيفي.