احدث الأخبار

سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا
أبرز المواد
 الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يُثمن نجاح جهود المملكة في التوصل لاتفاق الرياض
أبرز المواد
 تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه
منطقة الرياض
 الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم
أبرز المواد
 الجامعة العربية تُرحب بتوقيع اتفاق الرياض
أبرز المواد
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في الرياض
أبرز المواد
 هيئة الاستثمار تستضيف 40 شركة سنغافورية وتناقش الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس الكوري في وفاة والدته
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالتوقيع على اتفاق الرياض
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تستهدف منسوبيها بلقاح الأنفلونزا الموسمية
منطقة الرياض
سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا

سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا

أبرز المواد
الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي يُثمن نجاح جهود المملكة في التوصل لاتفاق الرياض

رئيس البرلمان العربي يُثمن نجاح جهود المملكة في التوصل لاتفاق الرياض

أبرز المواد
تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه

تعليم الرياض والجمعية السعودية للاضطراب ينفذان برنامجا تدريبيا لذوي الاضطرابات وتشتت الانتباه

منطقة الرياض

سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا

سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا
http://almnatiq.net/?p=794882
فيفا _ فضه عطيف

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم على صحة شيخ شمل قبائل فيفا الشيخ علي بن حسن الفيفي .
جاء ذلك خلال زيارة سموه لشيخ شمل فيفا بمستشفى محافظة فيفا العام ، سائلًا الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والعافية .
وعبّر الشيخ الفيفي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن زيارة سموه تعد تجسيدًا لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين ، داعيًا الله أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه .
حضر الزيارة محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني ومدير مستشفى فيفا العام أحمد بن مسعود الفيفي.

 

روابط ذات صلة

الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
رئيس البرلمان العربي يُثمن نجاح جهود المملكة في التوصل لاتفاق الرياض

رئيس البرلمان العربي يُثمن نجاح جهود المملكة في التوصل لاتفاق الرياض
الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم

الوحدة والمجزل وأبها والروضة والجيل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*