انطلاق المؤتمر الأول للحماية من العنف والإهمال الأسري بالجبيل

المناطق _ منال الدوسري

ينظم مستشفى القوات المسلحة بالجبيل التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة- وزارة الدفاع-، بالتعاون مع مركز الحماية من العنف والإهمال الأسري، المؤتمر الاول للحماية من العنف والاهمال الأسري ، تحت شعار “معاً بحب … أسرة سليمة … ومجتمع واعي ومستمر”، في قاعة المؤتمرات بحي الفناتير بمدينة الجبيل غدا (الأربعاء) لمدة يومين، بحضور قادة ومدراء القطاعات العسكرية والحكومية والتعليمية بمدينة الجبيل.

ويتناول المؤتمر بحسب العقيد طبيب عبدالله الرمزي، رئيس المؤتمر، ومدير مركز الحماية من العنف والإهمال الأسري بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، العديد من أوراق وورش العمل، وجلسات نقاشية للعديد من الخبراء والمهتمين بالجانب الأسري وحماية الاطفال وحقوق الانسان، وبمشاركة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، والاطباء (الاطفال، والصحة النفسية، والنساء والولادة، والطوارئ) و الممارسين الصحيين، والمشرفين التربويين، وكافة فئات المجتمع المهتمة بهذا الشأن.

وأشار الرمزي، بأن المؤتمر يهدف إلى التعريف بظاهرة العنف الأسري و اثرها على المجتمع، ومناقشة مسبباتها، و كيفية التعامل معها، ووضع آليات للحد من انتشار هذه الظاهرة، وإيجاد حلول مبتكرة لكل ما يقف أمام إستقرار الأسرة، تحقيقا “لأسرة واعدة …. مجتمع واعي ومستقر”.

وأضاف بأن المؤتمر يتناول في اليوم الاول الحديث حول (الحماية من العنف والإهمال الأسري ودور لجان الحماية)، للدكتور سليمان المحيميد، استشاري طب أطفال وعناية مركزة، فيما تسلط د. سلافة التميمي، استشاري طب أطفال، الضوء على (التنمر في المدارس)، فيما يتناول عبدالمحسن الملحم، مشرف تربوي بتعليم الشرقية، في ورقته (مهارات التعامل مع الطلاب والعنف الأسري)، أما الدكتورة هند الخليفة، محاضرة بجامعة جدة، فتحاضر حول (نعم هناك مشكلة فماهو دورك؟)، وتركز ورقة د. حنان الشيخ، استشاري طب أطفال، على (العنف الجنسي عند الأطفال والتحديات)، ويطرح د. أحمد حبيب، استشاري طب باطني، في ورقته موضوع (العنف لكبار السن)، ويختتم اليوم الأول بمحاضرة للخبير في التربية والتدريب، الدكتور أيوب الايوب بعنوان (أجمل فرصة).

ولفت الى أن اليوم الثاني للمؤتمر يتطرق الى (البداية والنهاية للعنف) ورقة للدكتور خالد دانش، استشاري أطفال حديثي الولادة والعناية المركزة، وتسلط الدكتورة مريم الخالدي، استشاري طب نساء وولادة، خلال ورقتها الضوء على (النزف المهبلي عند الأطفال)، وتقدم الدكتور وفاء طلول، استشاري طب طوارئ أطفال، ورقة عمل بعنوان (إساءة معاملة الأطفال- متلازمة هز الطفل)، ويتناول المحامي أحمد الحميد (العنف ضد الأطفال)، أما سامي الأنصاري، مستشار في العلاقات الأسرية وتطوير الذات، فتتطرق ورقة عمله الى موضوع (العلاج بالفن)، و تتحدث الدكتورة ملاك الفرائضي، استشاري طب نفسي، عن (إهمال الأطفال واضطراب التعلق التفاعلي)، ويختتم المؤتمر بورقة عمل للدكتورة داليا آل سيف، استشاري طب شرعي، حول (دور الطب الشرعي ولجان الحماية في قضايا العنف)، ثم حوار مفتوح مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرطة الجبيل، والنيابة العامة، والطب الشرعي.