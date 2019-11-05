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الرئيس المصري: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية

الرئيس المصري: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية
http://almnatiq.net/?p=794903
المناطق _ القاهرة

أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن سعادته البالغة بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال فخامة الرئيس السيسي، في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”: “تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف فخامته : إن الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة”.

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