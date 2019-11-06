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بريطانيا : وثيقة ” اتفاق الرياض ” خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن

بريطانيا : وثيقة ” اتفاق الرياض ” خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن
http://almnatiq.net/?p=794913

رحبت المملكة المتحدة ، بالتوقيع على وثيقة “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، منوهة بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .
وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم : “ترحب الحكومة البريطانية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، وتؤيد هذه الوثيقة باعتبارها خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن”.

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