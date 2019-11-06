التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.
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