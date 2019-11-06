وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تطلق لقاء ” حمايتي ” كبرنامج تطوعي

المناطق _ حائل

بدعم وتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نظمت وحدة الحماية الاجتماعية بحائل بالتعاون مع أصدقاء الحماية الاجتماعية بحائل برعاية مجموعة سلامات الطبية بحائل لقاء ” حمايتي ” كبرنامج تطوعي لكافة شرائح المجتمع من باب الشراكة المجتمعية التي تعطي تعزيز للمجتمع ..واحتوی البرنامج على عدد من المحاور من المدربين منها الذكاء العاطفي مع المدرب راشد الراشد و التنمر مع المدرب عبدالله المطيلق و الطلاق العاطفي مع المدربة موضي مريف والذي تهدف لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الذات والاسرة والمجتمع بما يحميها من العنف ويضمن لها الاستقرار النفسي والاسري .

وأوضح مدير الحماية بحائل فهد سعود العتيبي أن هذه الدورات المجتمعية تعد من الامور المعززة التي تهدف لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الذات والاسرة والمجتمع بما يحميها من العنف بمحيط المجتمع .

مقدما شكره لتعاون الجميع من الجهات الامر الذي عزز من نجاح الدورات .