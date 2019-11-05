احدث الأخبار

بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول
منطقة الجوف
 سمو أمير منطقة جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة
أبرز المواد
 وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تطلق لقاء ” حمايتي ” كبرنامج تطوعي
منطقة حائل
 برعاية محافظ الشنان.. والمبيعات قاربت المليون ريال
منطقة حائل
 تشارك فيه 40 جنسية تحت شعار ” كل القرى في أم القرى” مهرجان لثقافات الشعوب في جامعة أم القرى
منطقة مكة المكرمة
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين
أبرز المواد
 بريطانيا : وثيقة ” اتفاق الرياض ” خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية للاطلاع مبادرات الإسكان بالمنطقة
أبرز المواد
 الرئيس المصري: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 رئيسة جمهورية سنغافورة تصل الرياض
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يرحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي
أبرز المواد
بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول

بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول

منطقة الجوف
سمو أمير منطقة جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة

سمو أمير منطقة جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة

أبرز المواد
وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تطلق لقاء ” حمايتي ” كبرنامج تطوعي

وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تطلق لقاء ” حمايتي ” كبرنامج تطوعي

منطقة حائل
برعاية محافظ الشنان.. والمبيعات قاربت المليون ريال

برعاية محافظ الشنان.. والمبيعات قاربت المليون ريال

منطقة حائل

بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول

بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول
http://almnatiq.net/?p=794936
الجوف _ محمد الحسن

وقعت بلدية محافظة دومة الجندل اليوم، اتفاقية تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف ، للرعاية الإعلامية لمهرجان السمح الموسمي الأول .
ومثل الاتفاقية عن بلدية محافظة دومة الجندل رئيس البلدية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس فهد بن ابراهيم العنزي، فيما وقعها عن ملتقى إعلاميي الجوف رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحموان .
وتضمنت الاتفاقية التغطية الكاملة لفعاليات مهرجان السمح الذي يقام لأول مره وتنفرد به منطقة الجوف، وتشكيل فريق عمل إعلامي قادر على إيصال رسالة المهرجان والتعريف بهذه النبتة البرية التي اشُتهرت بها المنطقة .
من جانبه أكد رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز الحموان أن الملتقى يسعى من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله برئاسة رئيس اللجنة الإعلامية طارق بن عبدالله البادي ، لتقديم عمل إعلامي مميز يليق بالمنطقة وبهذا المهرجان الفريد من نوعه ، معرباً عن شكره لصاحب السمو السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه على الموافقة لإقامة هذا المهرجان والذي يعني بهذه النبته البرية ذات المنافع العديدة ، كما قدم الشكر لرئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد العنزي على ثقته بالملتقى وتوجيهاته بهذا الشأن .

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ ورشة عمل حول التعاملات الإلكترونية

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ ورشة عمل حول التعاملات الإلكترونية
أمانة الجوف تعلن أسماء المرشحات للوظائف الإدارية

أمانة الجوف تعلن أسماء المرشحات للوظائف الإدارية
ثانوية سعد بن عبادة بالجوف تحتفل بزواج أحد طلابها

ثانوية سعد بن عبادة بالجوف تحتفل بزواج أحد طلابها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*