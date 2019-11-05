بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول

الجوف _ محمد الحسن

وقعت بلدية محافظة دومة الجندل اليوم، اتفاقية تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف ، للرعاية الإعلامية لمهرجان السمح الموسمي الأول .

ومثل الاتفاقية عن بلدية محافظة دومة الجندل رئيس البلدية ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس فهد بن ابراهيم العنزي، فيما وقعها عن ملتقى إعلاميي الجوف رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحموان .

وتضمنت الاتفاقية التغطية الكاملة لفعاليات مهرجان السمح الذي يقام لأول مره وتنفرد به منطقة الجوف، وتشكيل فريق عمل إعلامي قادر على إيصال رسالة المهرجان والتعريف بهذه النبتة البرية التي اشُتهرت بها المنطقة .

من جانبه أكد رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز الحموان أن الملتقى يسعى من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله برئاسة رئيس اللجنة الإعلامية طارق بن عبدالله البادي ، لتقديم عمل إعلامي مميز يليق بالمنطقة وبهذا المهرجان الفريد من نوعه ، معرباً عن شكره لصاحب السمو السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه على الموافقة لإقامة هذا المهرجان والذي يعني بهذه النبته البرية ذات المنافع العديدة ، كما قدم الشكر لرئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد العنزي على ثقته بالملتقى وتوجيهاته بهذا الشأن .