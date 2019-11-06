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لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 42

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لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 42

لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 42
http://almnatiq.net/?p=794940
الجوف _ محمد الحسن

عقدت لجنة تنسيق المشروعات بمنطقة الجوف اليوم بمقر أمانة المنطقة اجتماعها الـ 42، برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ، ووكلاء
أمانة المنطقة .
وفي بداية اللقاء أكد أمين منطقة الجوف أهمية لجنة تنسيق المشروعات وما تقوم به من أعمال لتسهيل تنفيذ المشروعات والرفع
من مستواها، كما تمت مناقشة تعارضات شارع العرب ومتابعة أعماله ، إضافة إلى العديد من الموضوعات من بينها ترحيل الخدمات عن موقع الجسر ، وموقع النفق ، ومناقشة طلب مديرية المياه حول تخصيص موقع لتغذية الشبكة بضاحية قارا .
وفي الختام أكد الشرعان أن هذه المشاريع والاجتماعات تأتي لبحث سبل تسهيل وتذليل العقبات لتنفيذ المشاريع والتي تحظى بمتابعة واهتمام شخصي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف الذي يحث على بذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي ورفاهية المواطن من خلال الخدمات التي تقدمها جميع الجهات الخدمية في المنطقة ومتابعة سمو نائبه “حفظهما الله”.

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