مجلس الوزراء يوافق على ترقية المهندس حبيب للمرتبة 14 بإمارة الجوف

الجوف _ محمد الحسن

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في الجلسة التي عقدها المجلس

اليوم ، في قصر اليمامة اليوم، على ترقية المهندس حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

ورفع المهندس حبيب عبدالصمد الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” ، ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل مزيداً من العطاء لخدمة الدين والقيادة والوطن .