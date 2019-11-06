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رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003

رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003
http://almnatiq.net/?p=794951
المناطق_وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي خرجت مؤخراً في البلاد شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003 ومستمرة حتى الآن

وقال عادل عبدالمهدي في كلمة له، اليوم الثلاثاء، حول رؤيته للخيارات المطروحة لتحقيق مطالب المتظاهرين، إن التظاهرات التي بدأت منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “صحيحة وفي الاتجاه الصحيح”، وفقاً لوكالة أنباء العراق “واع”

وذكر، أن ضغط التظاهرات قاد إلى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة

وألمح عبد المهدي، إلى أن الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة

 

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