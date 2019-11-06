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القضاء ينتصر لـ “طالبة” بعد رفض جامعة الملك سعود قبولها في “الدكتوراه”

القضاء ينتصر لـ “طالبة” بعد رفض جامعة الملك سعود قبولها في “الدكتوراه”
http://almnatiq.net/?p=794957
المناطق_الرياض

قررت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض، إلزام جامعة الملك سعود بقبول طالبة في مرحلة الدكتوراه، عقب رفضها في وقت سابق، بحجة أنها أنهت درجة البكالوريوس والماجستير بالانتساب، وفقا لـ “عكاظ”.

وشدد صك الحكم على أنه يجب على الجامعة المساواة بين المنتظمين والمنتسبين والمتعلمين عن بعد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.

وتقدمت الطالبة بطلب إلكتروني لجامعة الملك سعود لدراسة الدكتوراه، إلا أن الجامعة رفضت الطلب، بحجة حصولها على درجتي البكالوريوس والماجستير عن طريق الانتساب، فسارعت الطالبة باللجوء إلى القضاء داعية لإنصافها والسماح لها بدراسة الدكتوراه.

وردت الجامعة على الدعوى بمذكرة جوابية قدمها ممثلها ذكر فيها أن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية فوضت الأقسام الأكاديمية بالجامعة تحديد شروط إضافية، وللجامعة قبول وانتقاء أفضل الشروط للدراسات العليا، وتحدد معايير اختيارهم ومفاضلتهم وفق الأسس العلمية والأكاديمية التي تضمن المخرجات في المستقبل، وبالتالي فإن ما قامت به الجامعة موافق للنظام، مطالبة برد دعوى الطالبة.

من جهتها، قالت المحكمة في صك الحكم إن رفض الجامعة قبول الطالبة لم يقم على سند صحيح، مما تنتهي معه المحكمة في إصدار حكمها بإلغاء قرار جامعة الملك سعود السلبي المتضمن الامتناع عن قبول الطالبة للدراسة في مرحلة الدكتوراه.

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