احدث الأخبار

“الأرصاد” تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة !
أبرز المواد
 وزير العدل لقضاة الاستئناف: المعيار الزمني للفصل في القضايا واجب..لا خيار
أبرز المواد
 اتفاق الرياض .. هذه أبرز بنوده
أبرز المواد
 علماء يحددون مكانا في العالم لا حياة فيه رغم وجود الماء
أبرز المواد
 القضاء ينتصر لـ “طالبة” بعد رفض جامعة الملك سعود قبولها في “الدكتوراه”
أبرز المواد
 نيويورك تايمز: العراق ينتفض ضد الاحتلال الإيراني
أبرز المواد
 “النيابة العامة” توضح الحالات التي يجوز فيها تفتيش المساكن
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على ترقية المهندس حبيب للمرتبة 14 بإمارة الجوف
مجتمع المناطق
 لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تعقد اجتماعها الـ 42
منطقة الجوف
 بلدية دومة الجندل توقع مذكرة تعاون مع ملتقى إعلاميي الجوف لرعاية مهرجان السمح الأول
منطقة الجوف
 سمو أمير منطقة جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة
أبرز المواد
 وحدة الحماية الاجتماعية بحائل تطلق لقاء ” حمايتي ” كبرنامج تطوعي
منطقة حائل
“الأرصاد” تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة !

أبرز المواد
وزير العدل لقضاة الاستئناف: المعيار الزمني للفصل في القضايا واجب..لا خيار

وزير العدل لقضاة الاستئناف: المعيار الزمني للفصل في القضايا واجب..لا خيار

أبرز المواد
اتفاق الرياض .. هذه أبرز بنوده

اتفاق الرياض .. هذه أبرز بنوده

أبرز المواد
علماء يحددون مكانا في العالم لا حياة فيه رغم وجود الماء

علماء يحددون مكانا في العالم لا حياة فيه رغم وجود الماء

أبرز المواد

“الأرصاد” تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة !

“الأرصاد” تكشف عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة !
http://almnatiq.net/?p=794969

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

وزير العدل لقضاة الاستئناف: المعيار الزمني للفصل في القضايا واجب..لا خيار

وزير العدل لقضاة الاستئناف: المعيار الزمني للفصل في القضايا واجب..لا خيار
اتفاق الرياض .. هذه أبرز بنوده

اتفاق الرياض .. هذه أبرز بنوده
علماء يحددون مكانا في العالم لا حياة فيه رغم وجود الماء

علماء يحددون مكانا في العالم لا حياة فيه رغم وجود الماء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*