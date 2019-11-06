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شاهد.. “شاب” يحمل مسدسا ويقتحم مطار الكويت.. وهكذا تم التعامل معه

شاهد.. “شاب” يحمل مسدسا ويقتحم مطار الكويت.. وهكذا تم التعامل معه
http://almnatiq.net/?p=794977
المناطق_متابعات

تمكن رجال أمن مطار الكويت من ضبط أحد الأشخاص بعد اقتحامه المطار ومحاولته الانتحار بسلاح كان يحمله.
وقالت بعض الحسابات الإخبارية إن الشاب دخل المطار وهو بحالة غير طبيعية، واضعاً السلاح على رأسه ومهدداً بقتل نفسه، قبل أن يتم ضبطه.
وكان نشطاء التواصل الاجتماعي، تداولوا الفيديو والذي يظهر شابا يحمل مسدسا في حين لم يصدر أي توضح رسمي حتى الآن حول الحادثة.
وأضاف الناشط مشاري بويابس: “شخص في حالة غير طبيعية دخل مطار الكويت واضعاً سلاحه على رأسه ويصرخ وخروا عني بذبح نفسي.. تركوه يعدي الجوازات ونزل إلى ساحة الطيارات عبر بوابة 29 وتم التعامل معه”.

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