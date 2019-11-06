“المسند” يكشف آخر تطورات إعصار “مها”.. ويحدد موعد الحالة المطرية الثالثة!

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية، بسرعة دورانية تُقَدر بنحو 111كم/سا، ويتجه حاليًا شرقًا مُيَمّمًا البر الهندي.

وتوقع المسند أن تبدأ الحالة المطرية الثالثة نهاية الأسبوع، وتستمر لبضعة أيام، ما زالت نتائج النماذج المناخية عنها حاليًا غير دقيقة، ومتقلبة زمنيًّا، ومتباينة مكانيًّا، ومختلفة كميًّا بصورة تجعلنا لا نثق فيها حاليًا، وننتظر التحديثات الأخيرة حتى تستقر.

وأوضح أنه بوجه عام، سيشهد اليوم استقرار جوي في كافة عناصره؛ عدا أجزاء من منطقة الحدود الشمالية فلربما تتشكل السحب المتفرقة، والتي قد يهطل منها بعض الأمطار الخفيفة.