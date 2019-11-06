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“المسند” يكشف آخر تطورات إعصار “مها”.. ويحدد موعد الحالة المطرية الثالثة!

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“المسند” يكشف آخر تطورات إعصار “مها”.. ويحدد موعد الحالة المطرية الثالثة!

“المسند” يكشف آخر تطورات إعصار “مها”.. ويحدد موعد الحالة المطرية الثالثة!
http://almnatiq.net/?p=794993
المناطق_الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية، بسرعة دورانية تُقَدر بنحو 111كم/سا، ويتجه حاليًا شرقًا مُيَمّمًا البر الهندي.

وتوقع المسند أن تبدأ الحالة المطرية الثالثة نهاية الأسبوع، وتستمر لبضعة أيام، ما زالت نتائج النماذج المناخية عنها حاليًا غير دقيقة، ومتقلبة زمنيًّا، ومتباينة مكانيًّا، ومختلفة كميًّا بصورة تجعلنا لا نثق فيها حاليًا، وننتظر التحديثات الأخيرة حتى تستقر.

وأوضح أنه بوجه عام، سيشهد اليوم استقرار جوي في كافة عناصره؛ عدا أجزاء من منطقة الحدود الشمالية فلربما تتشكل السحب المتفرقة، والتي قد يهطل منها بعض الأمطار الخفيفة.

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