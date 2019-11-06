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عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !

عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !
http://almnatiq.net/?p=795001
المناطق_جدة

عقدت نزيلة سعودية قرانها أمس (الثلاثاء) بسجن النساء بجدة، وذلك بحضور ذويها والنزيلات ومنسوبات السجن. وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها على مستوى سجون منطقة مكة المكرمة.
وحسب “عكاظ” قالت مديرة سجن النساء بجدة مروة يوسف أن النزيلة تم تجهيزها مثل أي عروس أخرى، وكان ذلك بجهود من منسوبات السجن.
وأوضحت أن النزيلة قد تم اختيارها من قبل شقيقة المواطن العريس كونها أيضاً إحدى نزيلات السجن، مشيرة إلى أنه قد أقيم حفل عقد القران في تمام الساعة الـ 10 صباحاً بحضور والد العروس (النزيلة) وشقيقها، بجانب العريس وأشقائه، في قاعة الاجتماعات التي تم تجهيزها خصيصاً لهذه المناسبة.

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