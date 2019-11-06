فوائد عصير الشمندر لا تُصدّق.. تعرّف عليها

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عصير الشمندر غني جدًّا بالفيتامينات سي C و أ A و بي1 B1 و بي2 B2 و بي6 B6 . وتحتوي أوراقه على كمية من الحديد أكبر من تلك التي يحتويها السبانخ

كما أنّ أوراقه مصدر ممتاز للعناصر المعدنية والعديد من العناصر النزرة، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والنحاس والفسفور، والصوديوم والحديد

وإذا كان جذر الشمندر يحتوي على كميات أقل من العناصر المعدنية التي تحتويها أوراقه، إلا أنه رغم ذلك يحتوي على قائمة طويلة من المواد المثيرة للاهتمام، مثل: الكولين والفولات، واليود والمنغنيز، والصوديوم والبوتاسيوم، والألياف، وكذلك على المواد الكربوهيدراتية على شكل سهل الهضم للغاية

والشمندر من الأطعمة المميزة في مكافحة الالتهابات التي تسببها العناصر السامّة المختلفة

فوائد عصير الشمندر:

-الشمندر من الأطعمة القلوية وفعّال للغاية في الوقاية من الحموضة ومحاربتها

-يساعد الشمندر على تنشيط وتجديد كريات الدم الحمراء، ويحسن بناء عليه كمية الأكسجين في الجسم، بفضل محتواه العالي من الحديد

تحسين مستوى الحديد في الجسم، بفضل النحاس الذي يحتويه الشمندر

عصير الشمندر مهمٌّ لإذابة رواسب الكالسيوم غير العضوية، والتي تسبب تصلب الشرايين

-الشمندر رائع للأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، مثلما هو جيد أيضًا للذين يعانون انخفاض ضغط الدم