تعليم عنيزة يعقد الاجتماع الأول للمجلس التعليمي بالمحافظة لهذا العام

عقدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، صباح أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس التعليمي بالمحافظة لهذا العام الدراسي، وذلك بقاعة الأستاذ عبدالرحمن العليان في مبنى الإدارة، برئاسة سعادة مدير تعليم عنيزة رئيس المجلس الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، وبحضور أعضاء المجلس، حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الميدان التعليمي.

ورحب سعادة مدير إدارة التعليم بعنيزة، في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس الجدد وبالحضور، كما قدم شكره لأعضاء الدورة السابقة، بعد ذلك جرى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها، نقل المعرفة والمبادرات النوعية، ولائحة تقويم الطالب 1441هـ، ومنجزات الطفولة المبكرة، وأبرز المستجدات من أعمال الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، قدم الفريح جزيل شكره للجميع على جهودهم الكبيرة المبذولة لخدمة الميدان التعليمي، مؤكدا على أهمية تحقيق المجلس أهدافه الوزارية وتطلعاته.