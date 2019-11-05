مدير تعليم القصيم يتوج 30 فائزًا في الشعر والقصة والإلقاء

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http://almnatiq.net/?p=795020
المناطق_بريدة
توج مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر إدارتي    تعليم عسير وتعليم الشرقية بجوائز المراكز الأولى لمنافسات مشروع المهارات الأدبية للمرحلتين الثانوية والمتوسطة والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي “النشاط الثقافي” بمشاركة 141 طالبا يمثلون 47 إدارة تعليمية.
حيث فاز الطالب عثمان جمل الليل من تعليم الشرقية بالمركز الأول في مسار الشعر الفصيح، وحل عبداللطيف السلوم من تعليم القصيم ثانيًا، وعبدالعزيز الشمري من تعليم حفر الباطن ثالثًا. وحصد الطالب زياد آل شليل من تعليم عسير المركز الأول بمسار القصة القصيرة، وجاء مصطفى كردي من تعليم المدينة ثانيًا، وسليمان العبدالقادر من تعليم الشرقية ثالثًا. وظفر الطالب عبدالله القرني من تعليم عسير بالمركز الأول في مسار الإلقاء والارتجال، وحل ثانيًا عبدالحميد الغامدي من تعليم مكة، وثالثًا ريان المالكي من صبيا. حيث تم تتويج الفائزين من قبل مدير عام التعليم بالقصيم، وتكريم الفائزين ببقية المراكز العشرة لكل مسار.
 ‏جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي احتضنه مقر بيت الطالب بمدينة بريدة بحضور مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم أحمد بن عبدالعزيز الجاسر وومدير النشاط الطلابي بتعليم القصيم يوسف الضالع وعددا من القيادات التعليمية ورؤساء وفود إدارات التعليم بالمملكة.
وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، تلا ذلك عرضا مرئيا تناول مراحل تنفيذ المنافسات منذ بدايتها وما صاحبها من فعاليات ومناشط مختلفة، وتخلله عرض لمشاعر المنظمين، وانطباعات المشاركين، فيما قدم الطالب عبدالحميد الغامدي من تعليم مكة نموذجا للإبداع الأدبي تمثل مسار الإلقاء والارتجال.
ثم ألقى مدير النشاط بتعليم القويعية سعد الجبرين كلمة وزارة التعليم، أكد خلالها بأن هذا المشروع يمثل تظاهرة أدبية تسهم في الارتقاء بمستويات الطلاب وتصقل مواهبهم الأدبية وتبرز  ما يمتلكون من ملكات أدبية وتعمق الاعتزاز بالدين والولاء للوطن وقيادته الحكيمة مشيرا إلى أن الطلاب يمثلون نخبة المدارس، مثمنا لتعليم القصيم جهوده في إنجاح مثل هذه المناشط .
وأشار عضو وفد تعليم ينبع وليد مسملي في كلمة الوفود المشاركة بأن هذا المشروع من شأنه اكتشاف المواهب الأدبية الواعدة لإعدادها وتدريبها بالشكل الذي يكفل نجاحها لتكون رصيدا أدبيا وثقافيا يسهم في بناء وطنه وخدمته في هذا المجال  مزجيا شكره لكل القائمين على هذا المشروع إعدادا وتنظيما.
من جانبه عبر مدير عام تعليم القصيم  صالح الجاسر  عن سعادته بوجوده بين هذه النخبة من أبنائه الطلاب وزملائه مشرفي الوفود مقدما الشكر والتقدير لقيادات الوزارة على الاهتمام والاعتناء بمثل هذه المشاريع الأدبية التي تهدف لبناء جيل صالح يتمتع بمقومات أدبية، والشكر موصول لكافة اللجان العاملة لمساهمتها في إنجاح المنافسات.
وأضاف الجاسر بقوله أن ما شاهدناه من نماذج طلابية متميزة ستكون قادة للمستقبل وأعضاء فاعلين في المشهد الثقافي والأدبي، مؤكدًا بأن الجميع فائز من خلال حضوره ومشاركته كممثل لمنطقته ومحافظته.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث تم تكريم الوفود المشاركة ولجان التحكيم المشاركين والفائزين في المجالات.
وقدم كل من مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم القصيم يوسف الضالع ، ورئيس قسم النشاط الثقافي بالإدارة خالد المنصور شكرهما للمدير العام للتعليم على ما يجدونه من دعم واهتمام، في سبيل إنجاح الاستضافة.

‏وأكد الضالع والمنصور أن ما قدمه العاملون في كافة اللجان المنظمة لمشروع المهارات الأدبية ساهم بشكل ‏كبير ومباشر في تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحفيز الذائقة الأدبية والمعرفية لدى الطلاب، وهو ما تسعى إليه كافة البرامج المنفذة من قبل وزارة التعليم .

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