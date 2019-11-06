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تعليم الشرقية يعقد اجتماع “مجلس التميز” الأول بمشاركة تعليم الدوادمي وارامكو

تعليم الشرقية يعقد اجتماع “مجلس التميز” الأول بمشاركة تعليم الدوادمي وارامكو
http://almnatiq.net/?p=795021
المناطق_عبدالله السعيدي
     أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرص قيادتنا الرشيدة “أعزها الله”، على تبني وصناعة التميز في كافة قطاعات الدولة، خصوصا في قطاع التعليم باعتباره المصنع الحقيقي للاستثمار في العقول البشرية وتنميتها الأمر الذي يحدونا جميعا في تعليم الشرقية لترجمة الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التعليم لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة  2030 وذلك بإشراف مباشر من قبل وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، وبمتابعة من قبل معالي النائب ومعالي المساعد، لنترك بذلك بصمة تميز على خارطة التعليم الواسعة للحاق بمصاف الدول العالمية.

     جاء ذلك خلال ترأس مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس التميز في دورته الثانية، والتي نظمها صباح اليوم الاربعاء مركز التميز بتعليم المنطقة، بحضور مساعدا مدير التعليم للشئون التعليمية بقطاعيها البنين والبنات الدكتور سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، وبحضور المستشار التعليمي والإداري فهد الغفيلي، ومديرة مركز التميز فاطمة رويس، وسط مشاركة أعضاء وعضوات مجلس التميز بتعليم المنطقة، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف المجلس ممثلاً في مديرة مركز التميز بإدارة تعليم الدوادمي حصة العتيبي، والمشرف بالمركز عبدالله النغيثر، إضافة لمشاركة عضو مجلس التميز بتعليم الشرقية كبير مهندسي أرامكو الدكتور جميل البقعاوي.

     وقد نوه مدير التعليم الدكتور الشلعان، في سياق كلمته على أهمية تبادل واكتساب الخبرات بين مختلف الادارات المتناظرة في إدارات التعليم باعتبارهما وجهان لعملة واحده، داعياً في الوقت نفسه لتوسيع خارطة ثقافة زرع التميز في الميدان التعليمي والاداري والارتقاء بمفاهيمه وتطبيقاته وفقا للأهداف العريضة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم تحقيقا للرؤية الطموحة، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أحد أدوات الارتقاء بسلم التميز، مقدما في ختام كلمته الشكر والتقدير لأعضاء المجلس جميعاً ولضيوف المجلس على مشاركتهم الفاعلة والمتميزة لتحقيق الأهداف المنشودة التي نسعى لتلمسها.

     من جهتها أشارت مديرة مركز التميز بتعليم الشرقية فاطمة رويس، إلى أن المركز ومجلس التميز، يرميان من خلال جملة أهدافهما إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وصناعة التميز ونشر ثقافته واستدامته ورعاية المتميزين على مستوى الإدارات والمكاتب وصولا للمدارس، إضافة لرسم السياسات العامة والمنهجيات واعتماد خطط العمل بما يضمن تحقيق التميز عبر مراجعة معايير ومؤشرات أداء الإدارة والميدان التعليمي، إضافة إلى اعتماد آطر الشراكة المجتمعية في مجال تطبيق التميز.

     بدورها ثمنت مديرة مركز التميز بإدارة تعليم الدوادمي حصة العتيبي، لمدير تعليم الشرقية ولمديرة مركز التميز الرويس نيابتاً عن مدير تعليم الدوادمي الأستاذ عبدالله السبيعي، اتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في اجتماع المجلس والاستفادة من خبرات منسوبيه والمراكز المتقدمة التي حققوها على المستوى المحلي والإقليمي والتي نتلمس جميعاً أثرها على أرض الواقع، مشيرتاً في ذات الوقت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه جائزة التعليم للتميز، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحفيز الميدان نحو أفضل الممارسات للإسهام في تحقيق التميز والتنمية المستدامة، وصولاً لاحتضان وتكريم المبدعين والمتميزين وهذا ما سيحقق الرؤية الطموحة 2030

      جدير بالذكر استهل الاجتماع فقراته، باستعراض مشرف التميز عضو ومقرر المجلس عبدالله القحطاني،  للقرارات الإدارية والآليات المنضمة للمجلس واللجان المرتبطة به، إضافة لاستعراض جملة من توصيات الاجتماع السابق، كذلك الوقوف على ورقة تطوير إدارة الجودة الشاملة والتي قدمتها مديرة إدارة قياس الأداء عضو المجلس سعاد الغامدي، وصولاً لاستعراض مديرة مركز التميز أمين المجلس، فاطمة رويس للخطة التشغيلية الجديدة للمركز، إلى جانب استعراضها لحزمة من التوصيات التي خرج بها أعضاء المجلس.

     وقد أختتم الاجتماع بتكريم الدكتور الشلعان، من قبل مديرة مركز التميز بتعليم الدوادمي حصة العتيبي ومنسوبي المركز.

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