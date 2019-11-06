احدث الأخبار

الخطيب: قمة العشرين بالرياض ستبحث خطة استدامة قطاع السياحة
أبرز المواد
 رياح وأتربة على شرورة وتحذيرات لمرضى الربو
أبرز المواد
 “العربي الوطني” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة
أبرز المواد
 عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !
أبرز المواد
 كيفية قفل واتس آب بواسطة بصمة الأصابع
أبرز المواد
 رئيسة سنغافورة تصل الرياض في أول زيارة يقوم بها رئيس سنغافوري للمملكة
أبرز المواد
 فقط في تركيا.. تكريم مجند بالجيش وبعدها بأيام يُحاكَم بتهمة الإرهاب
أبرز المواد
 بورصات الخليج تتأهب لمكاسب جديدة.. وهذه الأسباب
أبرز المواد
 رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003
أبرز المواد
 طريقة ثورية تخزّن الطاقة في النوافذ العادية لعقود
أبرز المواد
 منتدى أسبار .. التجارة الإلكترونية فرصة ذهبية أمام الشركات والمصانع المحلية
أبرز المواد
 الرئيس الصيني يدعو العالم إلى «هدم الجدران» ورفض الأحادية
أبرز المواد
الخطيب: قمة العشرين بالرياض ستبحث خطة استدامة قطاع السياحة

الخطيب: قمة العشرين بالرياض ستبحث خطة استدامة قطاع السياحة

أبرز المواد
رياح وأتربة على شرورة وتحذيرات لمرضى الربو

رياح وأتربة على شرورة وتحذيرات لمرضى الربو

أبرز المواد
“العربي الوطني” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة

“العربي الوطني” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة

أبرز المواد
عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !

عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !

أبرز المواد

الخطيب: قمة العشرين بالرياض ستبحث خطة استدامة قطاع السياحة

الخطيب: قمة العشرين بالرياض ستبحث خطة استدامة قطاع السياحة
http://almnatiq.net/?p=795029
المناطق_الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عن أن قطاع السياحة العالمي حقق العام الماضي نمواً بمعدل 3.9% ووصل عدد الذين يعملون في القطاع 319 مليون على مستوى العالم، مفيدًا أن صناعة السياحة اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة التي يتم تطويرها بالتوافق مع رؤية 2030.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية في سوق السفر العالمي التي عقدت في 5 أكتوبر 2019 في العاصمة البريطانية لندن برئاسة معاليه، وتناول فيها موضوع ” أهمية السياحة عالميا”، مبينًا أنه في ظل الترابط المتزايد الذي يشهده عالمنا اليوم تشهد صناعة السفر والسياحة ازدهاراً ونمواً واضحاً في أرجاء العالم.

وقال معاليه: لدينا أهداف طموحة وخطط واعدة للاستثمار في صناعة السياحة ونسعى من خلالها للوصول إلى 100 مليون زيارة سنويًا للمملكة، وتوليد مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030.

وتطرقت القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية إلى موضوع تأثير السياحة على تطوير المجتمعات والمناطق الريفية.

وفي ذلك السياق أوضح معالي الأستاذ أحمد الخطيب منهجية المملكة التي تعمل من خلاله على تطوير السياحة بشكل يضمن الاستدامة وحماية المجتمعات والمناطق الريفية، مبينًا أن معظم الدول تدرك حجم التأثيرات البيئية التي تحدثها السياحة على مدنها الحضرية مما دفعها إلى إيجاد خيارات بديلة، وذلك عبر تطوير مجتمعاتها الريفية.

ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة يوجد فيها أكثر من 80% من سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليون نسمة يقطنون في المناطق الحضرية وتعمل المملكة على حماية وتطوير المجتمعات الريفية اجتماعيا واقتصاديا من خلال دعم عدد من الحلول التقنية والإبداعية، مضيفًا بأن المناطق الريفية السعودية غنية بكل ما يجذب السائح الذي يبحث عن تجارب مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تحتضن 10.000 موقع تاريخي وأثري، وتم تسجيل العديد منها في قائمة التراث العالمي لليونسكو مثل العلا والأحساء.

وأشار معاليه إلى أن اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين في دورتها القادمة عام 2020 في المملكة ستكون السياحة فيه موضوعًا محوريًا من خلال العديد من النقاشات مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة بهدف العمل على استدامة نمو القطاع السياحي عالميًا.

روابط ذات صلة

رياح وأتربة على شرورة وتحذيرات لمرضى الربو

رياح وأتربة على شرورة وتحذيرات لمرضى الربو
“العربي الوطني” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة

“العربي الوطني” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة
عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !

عقد قران نزيلة «سعودية» بسجن النساء في جدة بحضور ذويها !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*