المناطق-الرياض

علمت صحيفة “المناطق” من مصادر خاصة بصدور أمر ملكي بتكليف الدكتور “أنس بن فارس الفارس” مديراً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وكان الدكتور أنس الفارس يشغل منصب نائب رئيس معاهد البحوث، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، قبل تكليفه مديرا للمدينة.

وساهم الدكتور أنس الفارس بتأسيس البرنامج المشترك لمراكز التميز مع جامعات عالمية رائدة، وكذلك مركز النظم الهندسية المعقدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس التقني، وكذلك مركز دعم القرار في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبوينج.

كما عهدت إليه مهام صياغة الاستراتيجيات الوطنية للبحوث والتطوير في المملكة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للنهضة الصناعية الرابعة.مصادر المناطق..الدكتور أنس الفارس رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المناطق-الرياض

علمت صحيفة “المناطق” من مصادر خاصة بصدور أمر ملكي بتكليف الدكتور “أنس بن فارس الفارس” مديراً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وكان الدكتور أنس الفارس يشغل منصب نائب رئيس معاهد البحوث، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، قبل تكليفه مديرا للمدينة.

وساهم الدكتور أنس الفارس بتأسيس البرنامج المشترك لمراكز التميز مع جامعات عالمية رائدة، وكذلك مركز النظم الهندسية المعقدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس التقني، وكذلك مركز دعم القرار في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبوينج.

كما عهدت إليه مهام صياغة الاستراتيجيات الوطنية للبحوث والتطوير في المملكة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للنهضة الصناعية الرابعة.