تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

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تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب
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المناطق_متابعات
  •  قالت لجان مجلس النواب الأميركي التي تجري التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، الثلاثاء، إنها طلبت من القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، الإدلاء بأقواله في الثامن من نوفمبر الجاري.

    وقال رؤساء اللجان الثلاث، وهي لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المخابرات ولجنة الرقابة، في رسالة بعثوا بها إلى مولفاني “بناء على أدلة تم جمعها في التحقيق الخاص بالمساءلة والتغطية الإعلامية، نعتقد أن بحوزتكم معرفة مهمة مباشرة ومعلومات ذات صلة بالتحقيق”.

    ويتم التحقيق حاليا فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية جو بايدن وابنه هانتر.

    وفي وقت سابق، طالب ترامب بالكشف عن هوية الشخص الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

    وجاء طلب ترامب في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

    وكان ذلك الشخص الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن.

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