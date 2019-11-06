6 جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية» بجامعة القصيم

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جذب المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية الذي انطلق صباح أمس الثلاثاء الموافق 8/3/1441هـ بجامعة القصيم، أنظار زوار المؤتمر والمشاركين به وطلاب الجامعة ومنسوبيها، حيث استضاف في يومه الأول أكثر من 750 زائر، تجولوا على كافة أركان المعرض، الذي تشارك فيه 6 جهات مختلفة تمثلت في كلية الهندسة بالجامعة، وأمانة منطقة القصيم، ومركز التنمية المستدامة بالجامعة، وشركة الإسمنت الراعي الاستراتيجي للمؤتمر، وشركة شركة الفهاد، وشركة آليات النظافة.

من جهته، أوضح المشرف على المعرض، وكيل كلية الهندسة بالجامعة الدكتور فواز الحربي، أن المعرض، الذي يستمر لمدة يومين خلال فترة انعقاد المؤتمر، استقطب زواره من طلاب الجامعة والمتخصصين في مجال الاستدامة والهندسة البيئية، حيث ركز المعرض على تجارب الجهات الحكومية والشركات الخاصة في مجال إعادة التدوير والاستدامة للموارد الطبيعية.

وأضاف “الحربي”: أن المعرض المصاحب تضمن ٦ معارض تشمل: جناح لكلية الهندسة والذي يتضمن عرض للمشاريع الطلابية والأبحاث العلمية، ومعرض شركة الإسمنت الراعي الاستراتيجي للمؤتمر والذي يعرض تجربة الشركة في الحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة البديلة، وجناح مركز الاستدامة بالجامعة الذي يبين مبادرات الجامعة في مجال الاستدامة والحفاظ على المصادر الطبيعية.

كما احتوى المعرض على جناح لأمانة منطقة القصيم الشريك الداعم الذي يعرض تجربة الأمانة الحديثة في التخلص من النفايات، ومعرض شركة الفهاد الراعي الفضي للمؤتمر الذي يعرض الحاويات الحديثة التي تقوم بضغط وتحويل النفايات إلى أسمدة يمكن الاستفادة منها، ومعرض شركة آليات النظافة الذي يتم خلاله عرض تجربتهم في استخدام معدات حديثة لفرز النفايات حسب نوعية مادة الصنع.