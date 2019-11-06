احدث الأخبار

المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: “اتفاق الرياض” خطوة مهمة للسلام في اليمن والمنطقة
أبرز المواد
 6 جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية» بجامعة القصيم
أبرز المواد
 تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب
أبرز المواد
 مدير تعليم القصيم يتوج 30 فائزًا في الشعر والقصة والإلقاء
منطقة القصيم
 رؤى الصبان تنجب مولودتها الأولى..“شيخة”
منوعات
 تعليم عنيزة يعقد الاجتماع الأول للمجلس التعليمي بالمحافظة لهذا العام
منوعات
 مصادر المناطق..الدكتور أنس الفارس رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
أبرز المواد
 فوائد عصير الشمندر لا تُصدّق.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 “المسند” يكشف آخر تطورات إعصار “مها”.. ويحدد موعد الحالة المطرية الثالثة!
أبرز المواد
 الخطيب: قمة العشرين بالرياض ستبحث خطة استدامة قطاع السياحة
أبرز المواد
 رياح وأتربة على شرورة وتحذيرات لمرضى الربو
أبرز المواد
المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي: “اتفاق الرياض” خطوة مهمة للسلام في اليمن والمنطقة

الاتحاد الأوروبي: “اتفاق الرياض” خطوة مهمة للسلام في اليمن والمنطقة

أبرز المواد
6 جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية» بجامعة القصيم

6 جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية» بجامعة القصيم

أبرز المواد
تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

أبرز المواد

المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي
http://almnatiq.net/?p=795053
المناطق_الرياض

سلمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية.

وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف اليوم، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت.

وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذاً لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970م.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث أنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م – 2010م بالتعاون مع الشركاء، حرصا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: “اتفاق الرياض” خطوة مهمة للسلام في اليمن والمنطقة

الاتحاد الأوروبي: “اتفاق الرياض” خطوة مهمة للسلام في اليمن والمنطقة
6 جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية» بجامعة القصيم

6 جهات تشارك بمعرض «المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية» بجامعة القصيم
تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

تطورات جديدة بشأن محاولات عزل ترامب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*